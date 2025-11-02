$42.080.01
1 листопада, 14:21 • 27973 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 55376 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 61613 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
1 листопада, 07:00 • 84332 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 76603 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 41697 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 54802 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 44541 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37763 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
31 жовтня, 14:27 • 37111 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Мінлива хмарність без опадів: якої погоди очікувати українцям у неділю

Київ • УНН

 • 628 перегляди

2 листопада в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, з ранковим туманом у більшості регіонів, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. Температура повітря становитиме 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°.

Мінлива хмарність без опадів: якої погоди очікувати українцям у неділю

У неділю, 2 листопада, на більшості території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вранці туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура ввдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 11-13°.

Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову31.10.25, 16:59 • 83377 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Україна