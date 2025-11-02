Мінлива хмарність без опадів: якої погоди очікувати українцям у неділю
Київ • УНН
2 листопада в Україні очікується мінлива хмарність без опадів, з ранковим туманом у більшості регіонів, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. Температура повітря становитиме 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°.
У неділю, 2 листопада, на більшості території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вранці туман.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура ввдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°
У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 11-13°.
