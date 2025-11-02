Переменная облачность без осадков: какой погоды ожидать украинцам в воскресенье

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 ноября, 14:21 • 27093 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 53269 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 59628 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 81970 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 74566 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 41413 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 54575 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44399 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37714 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37063 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Оккупанты готовятся к открытию драмтеатра в Мариуполе: деталиPhoto1 ноября, 19:28 • 11336 просмотра
74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны1 ноября, 19:49 • 13012 просмотра
Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности1 ноября, 21:24 • 5642 просмотра
Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыкиVideo1 ноября, 22:23 • 10937 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД01:25 • 15434 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 81946 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 74547 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 82094 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 69667 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 61217 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Александр Сырский
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Канада
Покровск
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 24215 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 59599 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 82094 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 50686 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 59092 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Золото

Переменная облачность без осадков: какой погоды ожидать украинцам в воскресенье

Киев • УНН

 • 274 просмотра

2 ноября в Украине ожидается переменная облачность без осадков, с утренним туманом в большинстве регионов, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Температура воздуха составит 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 18°.

Переменная облачность без осадков: какой погоды ожидать украинцам в воскресенье

В воскресенье, 2 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, утром туман.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 18°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 11-13°.

Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова31.10.25, 16:59 • 82113 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина