Переменная облачность без осадков: какой погоды ожидать украинцам в воскресенье
Киев • УНН
2 ноября в Украине ожидается переменная облачность без осадков, с утренним туманом в большинстве регионов, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Температура воздуха составит 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 18°.
В воскресенье, 2 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, утром туман.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 18°
В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 11-13°.
