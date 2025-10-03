Мін’юст подав до ВАКС позов до “Гомсєльмаш” про застосування санкції
Київ • УНН
Міністерство юстиції України подало позов до ВАКС проти білоруського ВАТ "Гомсельмаш" через виробництво комплектуючих для дронів-камікадзе "Герань-2" типу "Шахед". Мін'юст вимагає стягнення корпоративних прав у кількох українських ТОВ та майнових прав на торговельні марки.
Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування до ВАТ "Гомсєльмаш", яке залучено до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед".
Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.
Деталі
1 жовтня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування до ВАТ "Гомсєльмаш"
ВАТ "Гомсєльмаш" - білоруське державне підприємство, яке є керуючою компанією холдингу "ГОМСЕЛЬМАШ".
Дочірні компанії холдингу "ГОМСЕЛЬМАШ" залучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед", які республіка білорусь виготовляє на замовлення підприємств війсково-промислового комплексу російської федерації
Міністерством заявлено до стягнення наступні активи:
- корпоративні праві в ТОВ "Торговий дім "Гомсельмаш-Україна";
- ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна";
- ТОВ"ПРОМІНЬ-ЮГ";
- майнові права на торговельні марки.
Нагадаємо
