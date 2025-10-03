Минюст подал в ВАКС иск к «Гомсельмашу» о применении санкции
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины подало иск в ВАКС против белорусского ОАО "Гомсельмаш" из-за производства комплектующих для дронов-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед". Минюст требует взыскания корпоративных прав в нескольких украинских ООО и имущественных прав на торговые марки.
Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении к ОАО "Гомсельмаш", которое задействовано в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".
1 октября 2025 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении к ОАО "Гомсельмаш"
ОАО "Гомсельмаш" - белорусское государственное предприятие, являющееся управляющей компанией холдинга "ГОМСЕЛЬМАШ".
Дочерние компании холдинга "ГОМСЕЛЬМАШ" задействованы в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед", которые республика беларусь производит по заказу предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации
Министерством заявлены к взысканию следующие активы:
- корпоративные права в ООО "Торговый дом "Гомсельмаш-Украина";
- ООО "Торговый дом МТЗ-Беларус-Украина";
- ООО "ПРОМИНЬ-ЮГ";
- имущественные права на торговые марки.
