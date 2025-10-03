Минюст подал в ВАКС иск к «Гомсельмашу» о применении санкции

$41.280.05
16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 25103 просмотра
Обманули людей на более чем 92 тысячи долларов: правоохранители Украины и Казахстана ликвидировали мошеннический call-центр в ОдессеPhoto3 октября, 07:58 • 6798 просмотра
Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией достигло почти 90% готовностиPhoto12:20 • 7034 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 17502 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 10770 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 11006 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 17763 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 21434 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 23121 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 32147 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михеил Саакашвили
Андрій Єрмак
Андрей Матюха
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Крым
Государственная граница Украины
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo16:00 • 5250 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 25311 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 29411 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 72371 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 79917 просмотра
ТикТок
Facebook
Instagram
Шахед-136
Ракетная система С-400

Минюст подал в ВАКС иск к «Гомсельмашу» о применении санкции

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Министерство юстиции Украины подало иск в ВАКС против белорусского ОАО "Гомсельмаш" из-за производства комплектующих для дронов-камикадзе "Герань-2" типа "Шахед". Минюст требует взыскания корпоративных прав в нескольких украинских ООО и имущественных прав на торговые марки.

Минюст подал в ВАКС иск к «Гомсельмашу» о применении санкции

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении к ОАО "Гомсельмаш", которое задействовано в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Подробности

1 октября 2025 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении к ОАО "Гомсельмаш"

- говорится в сообщении.

ОАО "Гомсельмаш" - белорусское государственное предприятие, являющееся управляющей компанией холдинга "ГОМСЕЛЬМАШ".

Дочерние компании холдинга "ГОМСЕЛЬМАШ" задействованы в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед", которые республика беларусь производит по заказу предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации

- отмечают в Минюсте. 

Министерством заявлены к взысканию следующие активы:

  • корпоративные права в ООО "Торговый дом "Гомсельмаш-Украина";
    • ООО "Торговый дом МТЗ-Беларус-Украина";
      • ООО "ПРОМИНЬ-ЮГ";
        • имущественные права на торговые марки.

          Напомним

          Минюст подал иск о взыскании в доход государства имущества экс-депутата "Партии Регионов" Константина Кеворкяна. Речь идет об объектах недвижимости, транспортных средствах, имущественных правах и деньгах. 

          Павел Башинский

          ЭкономикаПолитика
          Беларусь
          Шахед-136