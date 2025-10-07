Мін’юст і Червоний Хрест посилюють медичну допомогу в пенітенціарній системі України

Міністерство юстиції України та Міжнародний комітет Червоного Хреста передали сучасні автомобілі швидкої допомоги для регіональних філій Державної кримінально-виконавчої служби, посилюючи медичну інфраструктуру системи виконання покарань. Про це повідомляє в Телеграм Мін'юст, пише УНН.

Деталі

Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України два сучасні автомобілі швидкої допомоги. Вони будуть використовуватися у регіональних філіях для надання невідкладної медичної допомоги засудженим та персоналу пенітенціарних установ.

Під час урочистої церемонії передачі Міністр юстиції України Герман Галущенко висловив вдячність Червоному Хресту за підтримку та розвиток медичної інфраструктури системи виконання покарань.

Кожен такий автомобіль – це шанс вчасно допомогти тим, хто цього потребує, і забезпечити належну медичну допомогу там, де вона особливо потрібна. Захист і збереження життя – наш пріоритет. Ми вдячні Міжнародному комітету Червоного Хреста за співпрацю, довіру та реальні дії, спрямовані на захист життя та гідності людини – зазначив міністр юстиції.

Завдяки цій ініціативі покращується оперативність реагування на медичні випадки у пенітенціарних закладах та підвищується рівень безпеки і здоров’я людей, які перебувають у них.

