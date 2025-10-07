Минюст и Красный Крест усиливают медицинскую помощь в пенитенциарной системе Украины

Министерство юстиции Украины и Международный комитет Красного Креста передали современные автомобили скорой помощи для региональных филиалов Государственной уголовно-исполнительной службы, усиливая медицинскую инфраструктуру системы исполнения наказаний. Об этом сообщает в Телеграм Минюст, пишет УНН.

Детали

Международный комитет Красного Креста передал Центру здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины два современных автомобиля скорой помощи. Они будут использоваться в региональных филиалах для оказания неотложной медицинской помощи осужденным и персоналу пенитенциарных учреждений.

Во время торжественной церемонии передачи Министр юстиции Украины Герман Галущенко выразил благодарность Красному Кресту за поддержку и развитие медицинской инфраструктуры системы исполнения наказаний.

Каждый такой автомобиль – это шанс вовремя помочь тем, кто в этом нуждается, и обеспечить надлежащую медицинскую помощь там, где она особенно нужна. Защита и сохранение жизни – наш приоритет. Мы благодарны Международному комитету Красного Креста за сотрудничество, доверие и реальные действия, направленные на защиту жизни и достоинства человека – отметил министр юстиции.

Благодаря этой инициативе улучшается оперативность реагирования на медицинские случаи в пенитенциарных учреждениях и повышается уровень безопасности и здоровья людей, находящихся в них.

