Минюст и Красный Крест усиливают медицинскую помощь в пенитенциарной системе Украины

15:10 • 2476 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 3564 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 10156 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 14601 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 16356 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41332 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44107 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71804 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59488 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56717 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Популярные новости
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT7 октября, 05:57 • 26244 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов7 октября, 06:06 • 18666 просмотра
В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico7 октября, 08:41 • 11677 просмотра
Windows 11 теперь нельзя установить без учетной записи Microsoft7 октября, 08:48 • 7026 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 13020 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство15:10 • 2472 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 6580 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41331 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 56254 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 65541 просмотра
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 13075 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 25981 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 78745 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 74236 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 149151 просмотра
Актуальное
Хранитель
The Economist
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Минюст и Красный Крест усиливают медицинскую помощь в пенитенциарной системе Украины

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Министерство юстиции Украины и Международный комитет Красного Креста усиливают сотрудничество и передали автомобили в пенитенциарные учреждения. Это улучшит оперативность реагирования на медицинские случаи и повысит уровень безопасности и здоровья осужденных и персонала.

Минюст и Красный Крест усиливают медицинскую помощь в пенитенциарной системе Украины

Министерство юстиции Украины и Международный комитет Красного Креста передали современные автомобили скорой помощи для региональных филиалов Государственной уголовно-исполнительной службы, усиливая медицинскую инфраструктуру системы исполнения наказаний. Об этом сообщает в Телеграм Минюст, пишет УНН.

Детали

Международный комитет Красного Креста передал Центру здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины два современных автомобиля скорой помощи. Они будут использоваться в региональных филиалах для оказания неотложной медицинской помощи осужденным и персоналу пенитенциарных учреждений.

Во время торжественной церемонии передачи Министр юстиции Украины Герман Галущенко выразил благодарность Красному Кресту за поддержку и развитие медицинской инфраструктуры системы исполнения наказаний.

Каждый такой автомобиль – это шанс вовремя помочь тем, кто в этом нуждается, и обеспечить надлежащую медицинскую помощь там, где она особенно нужна. Защита и сохранение жизни – наш приоритет. Мы благодарны Международному комитету Красного Креста за сотрудничество, доверие и реальные действия, направленные на защиту жизни и достоинства человека 

– отметил министр юстиции.

Благодаря этой инициативе улучшается оперативность реагирования на медицинские случаи в пенитенциарных учреждениях и повышается уровень безопасности и здоровья людей, находящихся в них. 

Недвижимость, автомобили и торговые марки: Минюст хочет взыскать в доход государства имущество бывшего регионала Кеворкяна01.10.25, 15:51 • 2266 просмотров

Степан Гафтко

Общество
благотворительность
Международный комитет Красного Креста
Герман Галущенко
Украина