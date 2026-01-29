Міністри ЄС домовилися визнати КВІР Ірану терористичною організацією - Каллас

Міністри закордонних справ ЄС погодилися визнати Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану терористичною організацією, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у четвер, пише УНН.

Репресії не можуть залишатися без відповіді. Міністри закордонних справ ЄС щойно зробили рішучий крок визнання Корпусу вартових ісламської революції Ірану терористичною організацією - повідомила Каллас у X.

Голова дипломатії ЄС наголосила: Будь-який режим, який вбиває тисячі власних громадян, працює над власним знищенням".

Нагадаємо

Міністри закордонних справ ЄС схвалили нові санкції проти Ірану, спрямовані проти осіб та організацій, причетних до жорстокого придушення протестувальників та підтримки країною росії.

Також очікувалося, що міністри країн ЄС "досягнуть політичної угоди щодо включення Корпусу вартових ісламської революції Ірану до списку терористичних організацій блоку, що віднесе КВІР до категорії, подібної до "Ісламської держави" та "Аль-Каїди", і ознаменує символічний зсув у підході Європи до керівництва Ірану".