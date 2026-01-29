Міністри ЄС домовилися визнати КВІР Ірану терористичною організацією - Каллас

$42.770.19
13:51 • 4514 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 10214 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 11219 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 16124 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 15463 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 13136 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 16183 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 26503 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 11695 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 13990 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Рубрики
Популярнi новини
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 27427 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 27950 перегляди
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32 • 5096 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05 • 23964 перегляди
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 6448 перегляди
Публікації
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 1300 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 62776 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 91414 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 114391 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 93093 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Марк Карні
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Китай
Донецька область
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 23755 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 50088 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 47652 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 53900 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 56220 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Financial Times

Міністри ЄС домовилися визнати КВІР Ірану терористичною організацією - Каллас

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС погодилися визнати КВІР Ірану терористичною організацією. Цей крок є відповіддю на репресії та жорстоке придушення протестувальників.

Міністри ЄС домовилися визнати КВІР Ірану терористичною організацією - Каллас

Міністри закордонних справ ЄС погодилися визнати Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану терористичною організацією, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у четвер, пише УНН.

Репресії не можуть залишатися без відповіді. Міністри закордонних справ ЄС щойно зробили рішучий крок визнання Корпусу вартових ісламської революції Ірану терористичною організацією

- повідомила Каллас у X.

Голова дипломатії ЄС наголосила: Будь-який режим, який вбиває тисячі власних громадян, працює над власним знищенням".

Нагадаємо

Міністри закордонних справ ЄС схвалили нові санкції проти Ірану, спрямовані проти осіб та організацій, причетних до жорстокого придушення протестувальників та підтримки країною росії.

Також очікувалося, що міністри країн ЄС "досягнуть політичної угоди щодо включення Корпусу вартових ісламської революції Ірану до списку терористичних організацій блоку, що віднесе КВІР до категорії, подібної до "Ісламської держави" та "Аль-Каїди", і ознаменує символічний зсув у підході Європи до керівництва Ірану".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Дипломатка
Кая Каллас
Європейський Союз
Іран