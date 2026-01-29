Министры ЕС договорились признать КСИР Ирана террористической организацией - Каллас

$42.770.19
13:51 • 8404 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 15137 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 15374 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 20647 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 19242 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 15173 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 17784 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27504 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12229 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14279 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция будет усиливать давление на россию и работает над новыми санкциями - Макрон29 января, 08:32 • 9642 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 28761 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 10500 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 11402 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 6470 просмотра
публикации
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 642 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 6750 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 66878 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 95330 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 118034 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Закарпатская область
Иран
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 25797 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 51997 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 49414 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 55540 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 57789 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Facebook

Министры ЕС договорились признать КСИР Ирана террористической организацией - Каллас

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Министры иностранных дел ЕС согласились признать КСИР Ирана террористической организацией. Этот шаг является ответом на репрессии и жестокое подавление протестующих.

Министры ЕС договорились признать КСИР Ирана террористической организацией - Каллас

Министры иностранных дел ЕС договорились признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг, пишет УНН.

Репрессии не могут оставаться без ответа. Министры иностранных дел ЕС только что сделали решительный шаг признания Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией

- сообщила Каллас в X.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула: "Любой режим, который убивает тысячи собственных граждан, работает над собственным уничтожением".

Напомним

Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции против Ирана, направленные против лиц и организаций, причастных к жестокому подавлению протестующих и поддержке страной россии.

Также ожидалось, что министры стран ЕС "достигнут политического соглашения о включении Корпуса стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций блока, что отнесет КСИР к категории, подобной "Исламскому государству" и "Аль-Каиде", и ознаменует символический сдвиг в подходе Европы к руководству Ирана".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Дипломатка
Кайя Каллас
Европейский Союз
Иран