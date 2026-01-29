Министры ЕС договорились признать КСИР Ирана террористической организацией - Каллас
Киев • УНН
Министры иностранных дел ЕС согласились признать КСИР Ирана террористической организацией. Этот шаг является ответом на репрессии и жестокое подавление протестующих.
Министры иностранных дел ЕС договорились признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг, пишет УНН.
Репрессии не могут оставаться без ответа. Министры иностранных дел ЕС только что сделали решительный шаг признания Корпуса стражей исламской революции Ирана террористической организацией
Глава дипломатии ЕС подчеркнула: "Любой режим, который убивает тысячи собственных граждан, работает над собственным уничтожением".
Напомним
Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции против Ирана, направленные против лиц и организаций, причастных к жестокому подавлению протестующих и поддержке страной россии.
Также ожидалось, что министры стран ЕС "достигнут политического соглашения о включении Корпуса стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций блока, что отнесет КСИР к категории, подобной "Исламскому государству" и "Аль-Каиде", и ознаменует символический сдвиг в подходе Европы к руководству Ирана".