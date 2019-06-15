Міністри енергетики G20 домовилися про дії щодо стабілізації ринку нафти

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 12470 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 25103 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 42699 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 60014 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 72141 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 141008 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 91569 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70097 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 308706 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175815 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.7м/с
49%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 104069 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 50443 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 66048 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 38889 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 23805 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 141008 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 308706 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 243916 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 356356 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 369294 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 7036 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 10976 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 14582 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 24026 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 15589 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Міністри енергетики G20 домовилися про дії щодо стабілізації ринку нафти

Київ • УНН

 • 7734 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністри енергетики країн “Великої двадцятки” (G20) поділяють стурбованість у зв’язку з атаками на танкери в регіоні Перської затоки і будуть спільно працювати для стабілізації світового ринку нафти. Про це в суботу заявив японський міністр промисловості Хиросиге Секо, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Міністри енергетики G20 домовилися про дії щодо стабілізації ринку нафти

У минулий четвер в Ормузькій протоці нападу піддалися два танкери. Один з них належить японській судноплавній компанії.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у причетності до атак.

“Найважливіше, що ми (міністри енергетики) погодилися, що нам потрібно спільно працювати, щоб впоратися з недавніми інцидентами з точки зору енергетики”, — сказав Секо в бесіді з журналістами на зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища G20, яка в ці вихідні проходить в японському місті Каруїдзава.

“Те ж саме відбулося під час наших двосторонніх зустрічей”, — додав міністр, маючи на увазі свої переговори з міністрами з декількох країн, включаючи США і Саудівську Аравію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни G20 погодили принципи поводження з штучним інтелектом

Саудівський міністр енергетики Халід Аль-Фаліх сказав під час переговорів з Секо, що Ер-Ріяд “дуже серйозно” сприйняв недавні події, включаючи атаку на чотири танкера біля берегів ОАЕ 12 травня. За його словами, ці напади похитнули впевненість ринку в забезпеченні безпеки поставок палива.

“Королівство зацікавлене в стабільності на світових ринках нафти”, — додав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни G20 хочуть реформувати правила оподаткування технологічних гігантів

Заступник міністра енергетики США Ден Бруіллетт також засудив атаки.

“Ми рішуче підтримуємо Японію і кого б то не було ще”, — сказав він на прес-конференції в кулуарах міністерської зустрічі.

Саміт лідерів “Великої двадцятки” пройде в Осаці з 28 по 29 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62