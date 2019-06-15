Міністри енергетики G20 домовилися про дії щодо стабілізації ринку нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністри енергетики країн “Великої двадцятки” (G20) поділяють стурбованість у зв’язку з атаками на танкери в регіоні Перської затоки і будуть спільно працювати для стабілізації світового ринку нафти. Про це в суботу заявив японський міністр промисловості Хиросиге Секо, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
У минулий четвер в Ормузькій протоці нападу піддалися два танкери. Один з них належить японській судноплавній компанії.
Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у причетності до атак.
“Найважливіше, що ми (міністри енергетики) погодилися, що нам потрібно спільно працювати, щоб впоратися з недавніми інцидентами з точки зору енергетики”, — сказав Секо в бесіді з журналістами на зустрічі міністрів енергетики і навколишнього середовища G20, яка в ці вихідні проходить в японському місті Каруїдзава.
“Те ж саме відбулося під час наших двосторонніх зустрічей”, — додав міністр, маючи на увазі свої переговори з міністрами з декількох країн, включаючи США і Саудівську Аравію.
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Саудівський міністр енергетики Халід Аль-Фаліх сказав під час переговорів з Секо, що Ер-Ріяд “дуже серйозно” сприйняв недавні події, включаючи атаку на чотири танкера біля берегів ОАЕ 12 травня. За його словами, ці напади похитнули впевненість ринку в забезпеченні безпеки поставок палива.
“Королівство зацікавлене в стабільності на світових ринках нафти”, — додав міністр.
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Заступник міністра енергетики США Ден Бруіллетт також засудив атаки.
“Ми рішуче підтримуємо Японію і кого б то не було ще”, — сказав він на прес-конференції в кулуарах міністерської зустрічі.
Саміт лідерів “Великої двадцятки” пройде в Осаці з 28 по 29 червня.