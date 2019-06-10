Країни G20 хочуть реформувати правила оподаткування технологічних гігантів

КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністри фінансів та керівники центральних банків країн Великої двадцятки (G20) хочуть реформувати міжнародні податкові правила для великих технологічних компаній, таких, як Google и Facebook. Про це вони заявили після дводенного саміту в японському місті Фукуока, повідомляє УНН з посиланням на агенцію dpa і DW.