Країни G20 хочуть реформувати правила оподаткування технологічних гігантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністри фінансів та керівники центральних банків країн Великої двадцятки (G20) хочуть реформувати міжнародні податкові правила для великих технологічних компаній, таких, як Google и Facebook. Про це вони заявили після дводенного саміту в японському місті Фукуока, повідомляє УНН з посиланням на агенцію dpa і DW.
Країни G20 обіцяють продовжити співпрацю для "глобально справедливої, стійкої і сучасної міжнародної податкової системи", йдеться у звіті економістів. "Ми вітаємо нещодавні досягнення у сфері прозорості податків, включаючи прогрес в автоматичному обміні інформацією про фінансові рахунки для цілей оподаткування", - наголосили представники G20.
Водночас представники країн Великої двадцятки заявили, що готові боротися з посиленою торговельною напруженістю у світі. Фінансові лідери очікують, що зростання світової економіки в цьому та наступному році буде помірним. "Головне, що торговельна та геополітична напруженість посилюється. Ми й надалі працюватимемо з цими ризиками та будемо готові до подальших дій", - ідеться у заключному комюніке саміту.
Нагадаємо, зустріч представників G20 відбулася на тлі загострення торговельної суперечки між США та КНР.