Страны G20 хотят реформировать правила налогообложения технологических гигантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой двадцатки (G20) хотят реформировать международные налоговые правила для крупных технологических компаний, таких, как Google и Facebook. Об этом они заявили после двухдневного саммита в японском городе Фукуока, сообщает УНН со ссылкой на агентство dpa и DW.
Страны G20 обещают продолжить сотрудничество для "глобально справедливой, устойчивой и современной международной налоговой системы", говорится в отчете экономистов. "Мы приветствуем недавние достижения в сфере прозрачности налогов, включая прогресс в автоматическом обмене информацией о финансовых счетах для целей налогообложения", - отметили представители G20.
В то же время представители стран Большой двадцатки заявили, что готовы бороться с усиленной торговой напряженностью в мире. Финансовые лидеры ожидают, что рост мировой экономики в этом и следующем году будет умеренным. "Главное, что торговая и геополитическая напряженность усиливается. Мы и в дальнейшем будем работать с этими рисками и будем готовы к дальнейшим действиям", - говорится в заключительном коммюнике саммита.
Напомним, встреча представителей G20 состоялась на фоне обострения торгового спора между США и КНР.