МВФ не очікує рецесії через торговий конфлікт США і Китаю

КИЇВ. 6 червня. УНН. Тарифний конфлікт між США і Китаєм призведе до уповільнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) обох країн і як наслідок — до зниження темпів зростання світової економіки в цілому. Однак глобальної рецесії чекати не слід. Про це в інтерв’ю агентству Reuters в середу, 5 червня, розповіла в глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, передає УНН.