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МВФ не очікує рецесії через торговий конфлікт США і Китаю

МВФ не очікує рецесії через торговий конфлікт США і Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Тарифний конфлікт між США і Китаєм призведе до уповільнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) обох країн і як наслідок — до зниження темпів зростання світової економіки в цілому. Однак глобальної рецесії чекати не слід. Про це в інтерв’ю агентству Reuters в середу, 5 червня, розповіла в глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, передає УНН.

За словами Лагард, торгова війна між США і Китаєм може в наступному році коштувати світовій економіці 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту, що за обсягом більше, ніж весь ВВП ПАР.

“Це завдані самому собі рани, яких слід уникати”, — заявила економіст.

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Незадовго до саміту G20 в Японії, запланованого на 8 і 9 червня, Лагард звернулася до міністрів фінансів і керівників центральних банків країн-членів організації із закликом дозволити поточні торговельні суперечки. За словами глави МВФ, це завдання зараз є для світової економіки “пріоритетом”.

При цьому експерт попередила, що наслідки нової фінансової кризи на світовому ринку можуть виявитися серйознішими, ніж у 2008 році, тому що більшість держав вже використовували доступні їм валютні інструменти регулювання.

Як повідомляв УНН, уряди Росії та Китаю вирішили форсувати відмову від долара США при розрахунках у двосторонній торгівлі.

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