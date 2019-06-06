МВФ не очікує рецесії через торговий конфлікт США і Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Тарифний конфлікт між США і Китаєм призведе до уповільнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) обох країн і як наслідок — до зниження темпів зростання світової економіки в цілому. Однак глобальної рецесії чекати не слід. Про це в інтерв’ю агентству Reuters в середу, 5 червня, розповіла в глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, передає УНН.
За словами Лагард, торгова війна між США і Китаєм може в наступному році коштувати світовій економіці 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту, що за обсягом більше, ніж весь ВВП ПАР.
“Це завдані самому собі рани, яких слід уникати”, — заявила економіст.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: При роботі над законопроектом про незаконне збагачення АПУ консультувалась з МВФ
Незадовго до саміту G20 в Японії, запланованого на 8 і 9 червня, Лагард звернулася до міністрів фінансів і керівників центральних банків країн-членів організації із закликом дозволити поточні торговельні суперечки. За словами глави МВФ, це завдання зараз є для світової економіки “пріоритетом”.
При цьому експерт попередила, що наслідки нової фінансової кризи на світовому ринку можуть виявитися серйознішими, ніж у 2008 році, тому що більшість держав вже використовували доступні їм валютні інструменти регулювання.
Як повідомляв УНН, уряди Росії та Китаю вирішили форсувати відмову від долара США при розрахунках у двосторонній торгівлі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місія МВФ завершила візит до України: з’явились висновки