При роботі над законопроектом про незаконне збагачення АПУ консультувалась з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Законопроект про незаконне збагачення у Президента написали за порадою американських прокурорів і Міжнародного валютного фонду. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Ми спілкувались довго і ретельно із фахівцями Міжнародного валютного фонду і Світового банку, з вітчизняними експертами і експертами з інших країн – зокрема, з американськими прокурорами, які мають практичний досвід застосування аналогічних правових норм. Їхні поради лягли в основу цього законопроекту", - зазначив Рябошапка.
За його словами, законопроект був надзвичайно важливим з огляду на ризики визнання його неконституційним. Команда Президента проаналізувала рішення КСУ.
При цьому він додав, що також автори законопроекту довго "відшліфовували" норми законопроекту з МВФ, оскільки у разі можливих зауважень могли б мати складнощі під час діалогу щодо фінансової допомоги.
"Ми ці всі питання зняли, і в результаті в нас є підтримка як вітчизняних, так і міжнародних експертів", - наголосив Рябошапка.
Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшов законопроект Президента Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення. Його текст вже оприлюднений на сайті парламенту.