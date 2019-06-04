Оприлюднено текст законопроекту Зеленського про незаконне збагачення

Проект Закону 10358 має повну назву "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів". Він спрямований на відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також на запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на дванадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. Також пропонується на законодавчому рівні вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Передбачається запровадження й у Цивільному кодексі України окремої підстави припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, та межу вартості таких активів (вартість, яка у п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Пропонується передбачити звільнення зазначених осіб із займаних посад. Розгляд справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, що, в свою чергу, буде гарантією неупередженого розгляду таких справ.

Право на звернення до суду з відповідним позовом пропонується надати НАБУ за погодженням із прокурором САП (крім справ, де відповідачем є посадові особи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У таких випадках право на звернення з відповідним позовом пропонується надати прокурорам Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального прокурора).

Як повідомляв УНН, 3 червня Верховна Рада України зареєструвала законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення.

В АП роз'яснили, що поданий до Верховної Ради Президентом України Володимиром Зеленським законопроект про відновлення покарання за незаконне збагачення топ-чиновників запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців.

Нагадаємо, 27 березня Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У результаті чого усі справи, які були порушені за цією статтею – скасовані.