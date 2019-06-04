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Обнародован текст законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Обнародован текст законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Киев  •  УНН

 • 17561 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Верховную Раду Украины поступил законопроект Президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Его текст уже обнародован на сайте парламента, передает УНН.

Проект Закона 10358 полностью называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов". Он направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на двенадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышающее его законные доходы. Также предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Предусматривается введение и в Гражданском кодексе Украины отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Предлагается предусмотреть увольнение указанных лиц от занимаемых должностей. Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что, в свою очередь, будет гарантией беспристрастного рассмотрения таких дел.

Право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить НАБУ по согласованию с прокурором САП (кроме дел, где ответчиком является должностные лица Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генеральной прокуратуры Украины по поручению Генерального прокурора).

Как сообщал УНН, 3 июня Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

В АП разъяснили, что поданный в Верховную Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении наказание за незаконное обогащение топ-чиновников вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц.

Напомним, 27 марта Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В результате чего все дела, которые были возбуждены по этой статье - отменены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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