У Раді зареєстрували законопроект Зеленського щодо незаконного збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України зареєструвала законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення, повідомляє УНН.
Так, сьогодні, 3 червня, у ВР зареєстровано президентський проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів №10358.
Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що президент незабаром направить до ВРУ законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення.
Як повідомляв УНН, законопроект про незаконне збагачення передали для оцінки міжнародним партнерам.