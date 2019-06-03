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У Раді зареєстрували законопроект Зеленського щодо незаконного збагачення

У Раді зареєстрували законопроект Зеленського щодо незаконного збагачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України зареєструвала законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо незаконного збагачення, повідомляє УНН.

Так, сьогодні, 3 червня, у ВР зареєстровано президентський проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів №10358.

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що президент незабаром направить до ВРУ законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення. 

Як повідомляв УНН, законопроект про незаконне збагачення передали для оцінки міжнародним партнерам.

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