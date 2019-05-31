Сьогодні президент направить до ВРУ законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський направить до парламенту законопроект про повернення кримінальноі відповідальності за незаконне збагачення. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє УНН.
“Завтра до ВР буде внесено закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення”, — заявив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив МВФ, коли подасть до ВР законопроект щодо незаконного збагачення.
Раніше секретар РНБО повідомляв, що зустріч у “Нормандському форматі” може відбутись в середині липня.
Зокрема, УНН повідомляв, що за заявою Данлюка — на найближчому засіданні РНБО буде обговорюватись лише питання енергетики.