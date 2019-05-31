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Сьогодні президент направить до ВРУ законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення - Данилюк

Київ • УНН

 • 9829 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський направить до парламенту законопроект про повернення кримінальноі відповідальності за незаконне збагачення. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє УНН.

“Завтра до ВР буде внесено закон про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення”, — заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив МВФ, коли подасть до ВР законопроект щодо незаконного збагачення.

Раніше секретар РНБО повідомляв, що зустріч у “Нормандському форматі” може відбутись в середині липня.

Зокрема, УНН повідомляв, що за заявою Данлюка — на найближчому засіданні РНБО буде обговорюватись лише питання енергетики.

Українські Національні Новини

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