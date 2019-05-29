У Зеленського пообіцяли незабаром внести до Ради законопроект щодо незаконного збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський незабаром внесе до Верховної Ради законопроект щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Це питання найближчих днів, і наша версія законопроекту про відповідальність за незаконне збагачення знову ж таки піде під купол Верховної Ради", - зазначив Стефанчук.
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Нагадаємо, Зеленський повідомив МВФ, коли подасть до ВР законопроект щодо незаконного збагачення.