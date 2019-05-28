Зеленський повідомив МВФ, коли подасть до ВР законопроект щодо незаконного збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв представникам МВФ цього тижня подати до Верховної Ради законопроект щодо незаконного збагачення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Президента України.
Зазначається, що команда Зеленського розробила новий законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення, який поверне антикорупційним органам важливий інструмент для притягнення корупціонерів до відповідальності.
"Цього тижня ми обов’язково подамо до парламенту цей законопроект і дуже сподіваємося, що депутати його ухвалять. Але якщо цього не станеться, це буде ще одним доказом того, що це – непрацездатний парламент. Чергові вибори мали відбутися наприкінці жовтня. Тоді десь у грудні ми мали б коаліцію та новий уряд. Та громадяни й економіка не можуть стільки чекати. Без необхідних змін у нас тоді були б проблеми з Міжнародним валютним фондом", - зазначив Зеленський.
Додамо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду в Україні на чолі з Роном ван Роденом, яка перебуває в Києві. До зустрічі також долучилися Голова Національного банку України Яків Смолій та Міністр фінансів України Оксана Маркарова.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк назвав умови продовження співпраці з МВФ.
Зокрема, однією з найголовніших умов, за його словами, є повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.