Данилюк назвав умови продовження співпраці з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом необхідно, першою чергою, повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Верховна Рада і Кабмін зараз діє, всі ті зобов’язання мають бути виконані. Перше і головне на цьому етапі – прийняття закону який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення", - зазначив Данилюк.
Крім того, важливою реформою є реформування податкової служби і митниці, тому що зараз Україна недотримує мільярди гривень через корупцію як у податковій, так і у митниці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського із представниками місії МВФ
"Також призначення наглядових рад у державні банки – цей процес вже майже завершений. Це робиться для того, щоб держбанки працювали прозоро, щоб були бізнес підходи, тому що раніше ці банки обслуговували людей, які знаходилися близько до влади", - додав Данилюк.
Як повідомляв УНН, МВФ може відстрочити транш для України на тлі дострокових виборів у Раду.