Moody's: МВФ може відстрочити транш для України на тлі дострокових виборів у Раду

Так, аналітики вважають, що рішення про призначення дострокових парламентських виборів є кредитно-позитивним, оскільки воно скоротить тривалість політичного глухого кута, а новий кабінет буде представлений раніше, ніж очікувалося - швидше за все, це станеться в третьому кварталі 2019 року, і, таким чином, можливо, це відновить процес реформ до кінця кварталу.

У Moody's прогнозують, що без підтримки Зеленського у парламенті законодавча робота в країні буде утруднена в період між президентськими виборами, які завершилися вступом на посаду Зеленського 20 травня, і майбутніми парламентськими виборами.

Внутрішньополітичний ризик є основним обмеженням кредитного профілю України, вважають аналітики Moody's.

"Однак дострокові вибори роблять ще менш імовірним, що другий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде, як було заплановано раніше", - говориться в огляді.

Так, експерти вважають, що підготовка до дострокових парламентських виборів ще більше ускладнить законодавчу роботу, необхідну для підтримки поточної програми Stand-By з МВФ у потрібному руслі.

Ця робота включає в себе ухвалення зміненої статті про незаконне збагачення, яка, як очікують в агентстві, стане важливим фактором для виділення наступного траншу МВФ в 1,3 млрд дол. США.

"Однак цей ризик просто перенесений з жовтня, коли спочатку планувалося провести вибори. Програма МВФ все ще буде діяти після виборів, і новий уряд може швидко повернути програму в потрібне русло, щоб розблокувати другий транш, замість того, щоб домовлятися про нову програму. Зовнішня позиція України не постраждає істотно від можливої тримісячної затримки у виплатах МВФ", - сказано в огляді.

За словами аналітиків, хоча зовнішня позиція України сильніша, ніж очікувалося, ситуація з ліквідністю залишається складною, а доступ до світових ринків буде невизначеним. У травні уряд погасив єврооблігації на суму 1 млрд дол., випущені під гарантії США, але в третьому кварталі 2019 року необхідно буде витратити ще 1,450 млрд дол. на амортизацію зовнішнього держборгу і 780 млн дол. на його обслуговування.

У Moody's очікують, що відстрочка виплат МВФ до кінця року буде керованою і що уряду, ймовірно, буде потрібно ще раз перевірити ємність внутрішнього ринку облігацій.

Як повідомляв УНН, бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати приклад Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.