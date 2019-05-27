Moody's: МВФ може відстрочити транш для України на тлі дострокових виборів у Раду

ukru
17:51 • 33305 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 73590 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 74648 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 76908 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 60268 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 92718 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148523 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166636 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153954 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 239147 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
52 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 74960 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 68419 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 35850 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 35926 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 47225 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 156344 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 239147 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 203891 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189028 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 155899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 35926 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 35850 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 60113 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 36606 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 72794 перегляди
Актуальне
Moody's: МВФ може відстрочити транш для України на тлі дострокових виборів у Раду

Moody's: МВФ може відстрочити транш для України на тлі дострокових виборів у Раду

Київ • УНН

 • 7402 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Дострокові парламентські вибори в Україні можуть призвести до отримання Україною чергового траншу від Міжнародного валютного фонду на три місяці пізніше, ніж планувалося, однак це не призведе до істотного погіршення її здатності обслуговувати зовнішній держборг. Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає УНН.

Так, аналітики вважають, що рішення про призначення дострокових парламентських виборів є кредитно-позитивним, оскільки воно скоротить тривалість політичного глухого кута, а новий кабінет буде представлений раніше, ніж очікувалося - швидше за все, це станеться в третьому кварталі 2019 року, і, таким чином, можливо, це відновить процес реформ до кінця кварталу.

У Moody's прогнозують, що без підтримки Зеленського у парламенті законодавча робота в країні буде утруднена в період між президентськими виборами, які завершилися вступом на посаду Зеленського 20 травня, і майбутніми парламентськими виборами.

Внутрішньополітичний ризик є основним обмеженням кредитного профілю України, вважають аналітики Moody's.

"Однак дострокові вибори роблять ще менш імовірним, що другий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде, як було заплановано раніше", - говориться в огляді.

Так, експерти вважають, що підготовка до дострокових парламентських виборів ще більше ускладнить законодавчу роботу, необхідну для підтримки поточної програми Stand-By з МВФ у потрібному руслі.

Ця робота включає в себе ухвалення зміненої статті про незаконне збагачення, яка, як очікують в агентстві, стане важливим фактором для виділення наступного траншу МВФ в 1,3 млрд дол. США.

"Однак цей ризик просто перенесений з жовтня, коли спочатку планувалося провести вибори. Програма МВФ все ще буде діяти після виборів, і новий уряд може швидко повернути програму в потрібне русло, щоб розблокувати другий транш, замість того, щоб домовлятися про нову програму. Зовнішня позиція України не постраждає істотно від можливої тримісячної затримки у виплатах МВФ", - сказано в огляді.

За словами аналітиків, хоча зовнішня позиція України сильніша, ніж очікувалося, ситуація з ліквідністю залишається складною, а доступ до світових ринків буде невизначеним. У травні уряд погасив єврооблігації на суму 1 млрд дол., випущені під гарантії США, але в третьому кварталі 2019 року необхідно буде витратити ще 1,450 млрд дол. на амортизацію зовнішнього держборгу і 780 млн дол. на його обслуговування.

У Moody's очікують, що відстрочка виплат МВФ до кінця року буде керованою і що уряду, ймовірно, буде потрібно ще раз перевірити ємність внутрішнього ринку облігацій.

Як повідомляв УНН, бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати приклад Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,993.53