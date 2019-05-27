Moody's: МВФ може відстрочити транш для України на тлі дострокових виборів у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Дострокові парламентські вибори в Україні можуть призвести до отримання Україною чергового траншу від Міжнародного валютного фонду на три місяці пізніше, ніж планувалося, однак це не призведе до істотного погіршення її здатності обслуговувати зовнішній держборг. Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's, передає УНН.
Так, аналітики вважають, що рішення про призначення дострокових парламентських виборів є кредитно-позитивним, оскільки воно скоротить тривалість політичного глухого кута, а новий кабінет буде представлений раніше, ніж очікувалося - швидше за все, це станеться в третьому кварталі 2019 року, і, таким чином, можливо, це відновить процес реформ до кінця кварталу.
У Moody's прогнозують, що без підтримки Зеленського у парламенті законодавча робота в країні буде утруднена в період між президентськими виборами, які завершилися вступом на посаду Зеленського 20 травня, і майбутніми парламентськими виборами.
Внутрішньополітичний ризик є основним обмеженням кредитного профілю України, вважають аналітики Moody's.
"Однак дострокові вибори роблять ще менш імовірним, що другий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде, як було заплановано раніше", - говориться в огляді.
Так, експерти вважають, що підготовка до дострокових парламентських виборів ще більше ускладнить законодавчу роботу, необхідну для підтримки поточної програми Stand-By з МВФ у потрібному руслі.
Ця робота включає в себе ухвалення зміненої статті про незаконне збагачення, яка, як очікують в агентстві, стане важливим фактором для виділення наступного траншу МВФ в 1,3 млрд дол. США.
"Однак цей ризик просто перенесений з жовтня, коли спочатку планувалося провести вибори. Програма МВФ все ще буде діяти після виборів, і новий уряд може швидко повернути програму в потрібне русло, щоб розблокувати другий транш, замість того, щоб домовлятися про нову програму. Зовнішня позиція України не постраждає істотно від можливої тримісячної затримки у виплатах МВФ", - сказано в огляді.
За словами аналітиків, хоча зовнішня позиція України сильніша, ніж очікувалося, ситуація з ліквідністю залишається складною, а доступ до світових ринків буде невизначеним. У травні уряд погасив єврооблігації на суму 1 млрд дол., випущені під гарантії США, але в третьому кварталі 2019 року необхідно буде витратити ще 1,450 млрд дол. на амортизацію зовнішнього держборгу і 780 млн дол. на його обслуговування.
У Moody's очікують, що відстрочка виплат МВФ до кінця року буде керованою і що уряду, ймовірно, буде потрібно ще раз перевірити ємність внутрішнього ринку облігацій.
Як повідомляв УНН, бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати приклад Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.