Moody’s: МВФ может отсрочить транш для Украины на фоне досрочных выборов в Раду

Так, аналитики считают, что решение о назначении досрочных парламентских выборов является кредитно-позитивным, поскольку оно сократит продолжительность политического тупика, а новый кабинет будет представлен раньше, чем ожидалось — скорее всего, это случится в третьем квартале 2019 года, и, таким образом, возможно, это возобновит процесс реформ к концу квартала.

В Moody’s прогнозируют, что без поддержки Зеленского в парламенте законодательная работа в стране будет затруднена в период между президентскими выборами, которые завершились вступлением в должность Зеленского 20 мая, и предстоящими парламентскими выборами.

Внутриполитический риск является основным ограничением кредитного профиля Украины, считают аналитики Moody’s.

“Однако досрочные выборы делают еще менее вероятным, что второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) прибудет, как было запланировано ранее”, — говорится в обзоре.

Так, эксперты считают, что подготовка к досрочным парламентским выборам еще более усложнит законодательную работу, необходимую для поддержания текущей программы Stand-By с МВФ в нужном русле.

Эта работа включает в себя принятие измененной статьи о незаконном обогащении, которая, как ожидают в агентстве, станет важным фактором для выделения следующего транша МВФ в размере 1,3 млрд дол. США.

“Однако этот риск просто перенесен с октября, когда первоначально планировалось провести выборы. Программа МВФ все еще будет действовать после выборов, и новое правительство может быстро вернуть программу в нужное русло, чтобы разблокировать второй транш, вместо того, чтобы договариваться о новой программе. Внешняя позиция Украины не пострадает существенно от возможной трехмесячной задержки в выплатах МВФ”, — сказано в обзоре.

По словам аналитиков, хотя внешняя позиция Украины сильнее, чем ожидалось, ситуация с ликвидностью остается сложной, а доступ к мировым рынкам будет неопределенным. В мае правительство погасило еврооблигации на сумму 1 млрд дол., выпущенные под гарантии США, но в третьем квартале 2019 года необходимо будет потратить еще 1,450 млрд дол. на амортизацию внешнего госдолга и 780 млн дол. на его обслуживание.

В Moody’s ожидают, что отсрочка выплат МВФ до конца года будет управляемой и что правительству, вероятно, потребуется еще раз проверить емкость внутреннего рынка облигаций.

Как сообщал УНН, бизнесмен Игорь Коломойский считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или уйти в дефолт по внешнему долгу.