Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського із представниками місії МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду Президент України Володимир Зеленський домовився про активну співпрацю з МВФ та підготовку нової програми. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Що конкретно було обговорено: ми презентували наш порядок денний, як ми бачимо нашу співпрацю. У нас повністю співпадають позиції, тому що перші кроки - це рішення, спрямовані на боротьбу з корупцією, на перезапуск судової системи, переформатування правоохоронної системи, тобто все те, що раніше МВФ нав’язував Україні, але не було бажання робити", - розповів Данилюк.
За його словами, сторони домовилися про активну співпрацю, щоб підготуватися за літній період, за час виборів, до нової програми, яка дасть додатковий поштовх для розвитку країни.
За словами Данилюка, зустріч тривала 1,5 години.
Раніше Данилюк заявив, що з новою Радою Україна зможе швидше отримати допомогу МВФ.