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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137434 просмотра

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Стали известны подробности встречи Зеленского с представителями миссии МВФ

Стали известны подробности встречи Зеленского с представителями миссии МВФ

Киев  •  УНН

 • 19607 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. На встрече с миссией Международного валютного фонда Президент Украины Владимир Зеленский договорился об активном сотрудничестве с МВФ и подготовке новой программы. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП, передает корреспондент УНН.

"Что конкретно обсуждались: мы презентовали нашу повестку дня, как мы видим наше сотрудничество. У нас полностью совпадают позиции, потому что первые шаги - это решения, направленные на борьбу с коррупцией, на перезапуск судебной системы, переформатирование правоохранительной системы, то есть все то, что ранее МВФ навязывал Украине, но не было желания делать", - рассказал Данилюк.

По его словам, стороны договорились об активном сотрудничестве, чтобы подготовиться за летний период, за время выборов, с новой программой, которая даст дополнительный толчок для развития страны.

По словам Данилюка, встреча длилась 1,5 часа.

Ранее Данилюк заявил, что с новой Радой Украина сможет быстрее получить помощь МВФ.

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