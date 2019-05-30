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Засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики - Данилюк

Засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики - Данилюк

Київ • УНН

 • 13236 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогоднішнє засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики. Про це сьогодні в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє УНН.

“Засідання РНБО буде присвячене проблемам енергетики. Це не вузька, а досить широка тема і вона одна — це енергетика”, — заявив він.

Данилюк також зазначив, що потрібно фокусуватись на системних пішеннях.

Раніше УНН повідомляв, що Зеленський скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі.

Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Президент також підкреслив, що сім’ї шахтарів, які загинули в ніч на 29 травня, одержать підтримку від держави.

“Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень”, — повідомив він.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Нагадаємо, під час відвідання шахти Глава держави висловив співчуття родинам загиблих гірників і поспілкувався з робітниками, які поскаржилися на затримку з виплатою зарплати.

Українські Національні Новини

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