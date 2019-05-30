Засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогоднішнє засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики. Про це сьогодні в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє УНН.
“Засідання РНБО буде присвячене проблемам енергетики. Це не вузька, а досить широка тема і вона одна — це енергетика”, — заявив він.
Данилюк також зазначив, що потрібно фокусуватись на системних пішеннях.
Раніше УНН повідомляв, що Зеленський скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі.
Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.
Президент також підкреслив, що сім’ї шахтарів, які загинули в ніч на 29 травня, одержать підтримку від держави.
“Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень”, — повідомив він.
Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.
Нагадаємо, під час відвідання шахти Глава держави висловив співчуття родинам загиблих гірників і поспілкувався з робітниками, які поскаржилися на затримку з виплатою зарплати.