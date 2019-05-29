Зеленський: необхідно забезпечити житлом родини загиблих шахтарів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту “Лісова” у Сокальському районі Львівської області і наголосив на необхідності вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих шахтарів, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту “Лісова” у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії минулої ночі загинуло двоє гірників — Михайло Турко та Михайло Павлик.
Глава держави поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття, йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив на необхідності вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.
“Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою”, — підкреслив Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув на Львівщину і вирушив на шахту "Лісова".