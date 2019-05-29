Зеленський прибув на Львівщину і вирушив на шахту "Лісова"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув на Львівщину і вирушив на шахту "Лісова", передає УНН із посиланням на Адміністрацію Президента України.
“Володимир Зеленський прибув на Львівщину. Одразу вирушив на шахту „Лісова“, де загинули гірники”, — йдеться у повідомленні АП у Twitter.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський вилетів на Львівщину.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.