Зеленський вилетів на Львівщину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вилетів на Львівщину. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.
"Президент України Володимир Зеленський вилетів на Львівщину. Глава держави відвідає шахту "Лісова" у Сокальському районі, де стався обвал породи", - повідомили у АП.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.