На Львівщині внаслідок обвалу на шахті загинуло двоє гірників
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 травня. УНН. На Львівщині трапився обвал на шахті "Лісова", загинуло двоє людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова вільної профспілки шахтарів Михайло Волинець, передає УНН.
"Сьогодні вночі на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" на горизонті 242 м сталося обрушення породи. Під завалом опинилося два гірника. Тіло одного загиблого подняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються", - вказав Волинець.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 3 відділення Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.
Голова вільної профспілки шахтарів додав, що всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці - 21). Наразі шахта працює в штатному режимі.
Як повідомляв УНН, понад 50 людей вважаються загиблими через обвал на шахті у М'янмі.