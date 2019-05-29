Во Львовской области в результате обвала на шахте погибли двое горняков
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 мая. УНН. Во Львовской области произошел обвал на шахте "Лесная", погибли два человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель свободного профсоюза шахтеров Михаил Волынец, передает УНН.
"Сегодня ночью на шахте "Лесная "ГП" Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалом оказались два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по извлечению второго шахтера продолжаются", - отметил Волынец.
К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
Председатель свободного профсоюза шахтеров добавил, что всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке - 21). Сейчас шахта работает в штатном режиме.
Как сообщал УНН, более 50 человек считаются погибшими в результате обвала на шахте в Мьянме.