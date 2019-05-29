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Зеленский: необходимо обеспечить жильем семьи погибших шахтеров

Зеленский: необходимо обеспечить жильем семьи погибших шахтеров

Киев  •  УНН

 • 10708 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области и отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших шахтеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли два горняка - Михаил Турко и Михаил Павлик.

Глава государства пообщался с родными шахтеров и выразил им соболезнования, говорится в сообщении.

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - подчеркнул Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львовскую и отправился на шахту "Лесная".

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