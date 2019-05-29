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Зеленський скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі

Зеленський скликає РНБО, щоб обговорити проблеми вугільної галузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу на Львівщині, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Сталося велике горе — ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО”, — сказав Глава держави після відвідання шахти.

Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Президент також підкреслив, що сім’ї шахтарів, які загинули минулої ночі, одержать підтримку від держави.

“Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень”, — повідомив він.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Нагадаємо, під час відвідання шахти Глава держави висловив співчуття родинам загиблих гірників і поспілкувався з робітниками, які поскаржилися на затримку з виплатою зарплати.

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