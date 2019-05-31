Зустріч у “Нормандському форматі” може відбутись в середині липня - секретар РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Зустріч у “Нормандському форматі” може відбутись в середині липня. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє УНН.
“Відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини, де 90% часу було відведено на обговорення Мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати і готуватися до зустрічі в „нормандському форматі“. Це може відбутися в середині липня”, — сказав він.
Раніше заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що переговори у нормандському форматі за участі України, Німеччини, Франції і Росії щодо урегулювання ситуації на Донбасі відновляться не раніше осені.
Як повідомляв УНН, Макрон заявив про готовність скликати зустріч в нормандському форматі, коли будуть створені умови.
Нагадаємо, раніше 21 травня німецький канцлер Ангела Меркель, французький президент Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили в телефонній розмові, як можна досягти прогресу в реалізації мінських домовленостей після вступу на посаду нового президента України Володимира Зеленського.
Раніше УНН повідомляв, що найближче засідання РНБО буде присвячене лише питанню енергетики.