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Макрон заявив про готовність скликати зустріч в нормандському форматі, коли будуть створені умови

Макрон заявив про готовність скликати зустріч в нормандському форматі, коли будуть створені умови

Київ • УНН

 • 9502 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон готовий скликати зустріч в нормандському форматі, коли будуть створені політичні умови. Про це він заявив у вівторок журналістам за підсумками саміту ЄС в Брюсселі, передає УНН.

“Я б цього хотів. Я її організую, оскільки Франції належить робити ініціативу, як тільки трапиться нагода. У нас будуть контакти (з президентом України Володимиром Зеленським). Я буду говорити з ним дуже скоро, у нас буде новий діалог, можливо, візит. як тільки політичні умови будуть створені з цього боку, ми це зробимо (скличемо зустріч в нормандському форматі)”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше 21 травня німецький канцлер Ангела Меркель, французький президент Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили в телефонній розмові, як можна досягти прогресу в реалізації мінських домовленостей після вступу на посаду нового президента України Володимира Зеленського.

Після цього Ангела Меркель провела телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Обидві сторони підтвердили необхідність повноцінної реалізації “Мінська”, також підтвердили зацікавленість в продовженні тісного співробітництва в рамках нормандського формату.

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