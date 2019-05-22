Розмова Путіна, Меркель і Макрона: Кремль надав нові деталі

ukru
22 березня, 17:51 • 47174 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 99990 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 84658 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 86490 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 67488 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96402 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149345 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167011 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154192 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241068 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.4 м/с
68 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 56186 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 32698 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 20905 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 26372 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 17433 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158142 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241069 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205466 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190520 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48398 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 44950 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62440 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 39829 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74899 перегляди
Актуальне
Розмова Путіна, Меркель і Макрона: Кремль надав нові деталі

Розмова Путіна, Меркель і Макрона: Кремль надав нові деталі

Київ • УНН

 • 15129 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Під час телефонної розмови, яка відбулася 21 травня між президентом РФ Володимиром Путіним, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, обговорювалися Україна, Сирія, Іран і Рада Європи. Про це йдеться на сайті Кремля, передає УНН.

Так, повідомлялося, що під час розмови було обговорено ситуацію в Україні з урахуванням "змін державного керівництва в Києві".

"Висловлено спільну думку про безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року, як основи мирного врегулювання", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі заявили, що Путін в розмові "нагадав про пріоритетність вступу в силу закону про особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської областей, надання йому постійного характеру, проведення амністії, розведення сил і засобів на раніше узгоджених ділянках на лінії зіткнення сторін, а також кроків по налагодженню прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом".

"Увага співрозмовників звернуто і на прийнятий Верховною Радою дискримінаційний закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Виражено подив з приводу відмови ряду країн обговорювати в Раді Безпеки ООН цей документ, що суперечить Конституції України, Мінським угодам і міжнародним зобов'язанням Києва щодо захисту національних та мовних меншин", - сказано в повідомленні.

Сторони також провели обмін думками по сирійській проблематиці, в тому числі в світлі порушень режиму припинення бойових дій в Ідлібі.

В ході обговорення ситуації навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми було наголошено на важливості збереження цієї домовленості. Крім того, обговорювалася нинішня ситуація, що склалася в Раді Європи.

"Лідери трьох країн висловилися на користь врегулювання ситуації в Раді Європи (РЄ), що виникла в результаті неправомірного позбавлення російської делегації ключових повноважень в Парламентській асамблеї (ПАРЄ). З урахуванням підсумків засідання Комітету міністрів РЄ в Гельсінкі 17 травня і вступу Франції в права голови цього Комітету підтримана принципова лінія на відновлення в повному обсязі прав російської делегації в ПАРЄ", - повідомляють в Кремлі.

Як повідомляв УНН, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков раніше розповів, що Путін не обговорював з канцлером Німеччини і президентом Франції конкретику по саміту за участю Росії, Франції, Німеччини та Туреччини і зустріч в нормандському форматі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78