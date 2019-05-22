Розмова Путіна, Меркель і Макрона: Кремль надав нові деталі

Так, повідомлялося, що під час розмови було обговорено ситуацію в Україні з урахуванням "змін державного керівництва в Києві".

"Висловлено спільну думку про безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року, як основи мирного врегулювання", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі заявили, що Путін в розмові "нагадав про пріоритетність вступу в силу закону про особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської областей, надання йому постійного характеру, проведення амністії, розведення сил і засобів на раніше узгоджених ділянках на лінії зіткнення сторін, а також кроків по налагодженню прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом".

"Увага співрозмовників звернуто і на прийнятий Верховною Радою дискримінаційний закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Виражено подив з приводу відмови ряду країн обговорювати в Раді Безпеки ООН цей документ, що суперечить Конституції України, Мінським угодам і міжнародним зобов'язанням Києва щодо захисту національних та мовних меншин", - сказано в повідомленні.

Сторони також провели обмін думками по сирійській проблематиці, в тому числі в світлі порушень режиму припинення бойових дій в Ідлібі.

В ході обговорення ситуації навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми було наголошено на важливості збереження цієї домовленості. Крім того, обговорювалася нинішня ситуація, що склалася в Раді Європи.

"Лідери трьох країн висловилися на користь врегулювання ситуації в Раді Європи (РЄ), що виникла в результаті неправомірного позбавлення російської делегації ключових повноважень в Парламентській асамблеї (ПАРЄ). З урахуванням підсумків засідання Комітету міністрів РЄ в Гельсінкі 17 травня і вступу Франції в права голови цього Комітету підтримана принципова лінія на відновлення в повному обсязі прав російської делегації в ПАРЄ", - повідомляють в Кремлі.

Як повідомляв УНН, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков раніше розповів, що Путін не обговорював з канцлером Німеччини і президентом Франції конкретику по саміту за участю Росії, Франції, Німеччини та Туреччини і зустріч в нормандському форматі.



