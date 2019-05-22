Розмова Путіна, Меркель і Макрона: Кремль надав нові деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Під час телефонної розмови, яка відбулася 21 травня між президентом РФ Володимиром Путіним, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, обговорювалися Україна, Сирія, Іран і Рада Європи. Про це йдеться на сайті Кремля, передає УНН.
Так, повідомлялося, що під час розмови було обговорено ситуацію в Україні з урахуванням "змін державного керівництва в Києві".
"Висловлено спільну думку про безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року, як основи мирного врегулювання", - йдеться в повідомленні.
У Кремлі заявили, що Путін в розмові "нагадав про пріоритетність вступу в силу закону про особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської областей, надання йому постійного характеру, проведення амністії, розведення сил і засобів на раніше узгоджених ділянках на лінії зіткнення сторін, а також кроків по налагодженню прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом".
"Увага співрозмовників звернуто і на прийнятий Верховною Радою дискримінаційний закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Виражено подив з приводу відмови ряду країн обговорювати в Раді Безпеки ООН цей документ, що суперечить Конституції України, Мінським угодам і міжнародним зобов'язанням Києва щодо захисту національних та мовних меншин", - сказано в повідомленні.
Сторони також провели обмін думками по сирійській проблематиці, в тому числі в світлі порушень режиму припинення бойових дій в Ідлібі.
В ході обговорення ситуації навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми було наголошено на важливості збереження цієї домовленості. Крім того, обговорювалася нинішня ситуація, що склалася в Раді Європи.
"Лідери трьох країн висловилися на користь врегулювання ситуації в Раді Європи (РЄ), що виникла в результаті неправомірного позбавлення російської делегації ключових повноважень в Парламентській асамблеї (ПАРЄ). З урахуванням підсумків засідання Комітету міністрів РЄ в Гельсінкі 17 травня і вступу Франції в права голови цього Комітету підтримана принципова лінія на відновлення в повному обсязі прав російської делегації в ПАРЄ", - повідомляють в Кремлі.
Як повідомляв УНН, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков раніше розповів, що Путін не обговорював з канцлером Німеччини і президентом Франції конкретику по саміту за участю Росії, Франції, Німеччини та Туреччини і зустріч в нормандському форматі.