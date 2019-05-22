Разговор Путина, Меркель и Макрона: Кремль предоставил новые детали

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Во время телефонного разговора, произошедшего 21 мая между президентом РФ Владимиром Путиным, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, обсуждались Украина, Сирия, Иран и Совет Европы. Об этом говорится на сайте Кремля, передаёт УНН.

Так, сообщалось, что во время разговора обсуждалась ситуация в Украине с учётом “произошедшей смены государственного руководства в Киеве”.

“Выражено общее мнение о безальтернативности минского „Комплекса мер“ 2015 года, как основы мирного урегулирования”, — говорится в сообщении.

В Кремле заявили, что Путин в разговоре “напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском”.

“Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной Радой дискриминационный закон „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“. Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств”, — сказано в сообщении.

Стороны также провели обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе в свете нарушений режима прекращения боевых действий в Идлибе.

В ходе обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе была отмечена важность сохранения этой договорённости. Кроме того, обсуждалась нынешняя ситуация, сложившаяся в Совете Европы.

“Лидеры трёх стран высказались в пользу урегулирования ситуации в Совете Европы (СЕ), возникшей в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). С учётом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого Комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объёме прав российской делегации в ПАСЕ”, — сообщают в Кремле.

Как сообщал УНН, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин не обсуждал с канцлером Германии и президентом Франции конкретику по саммиту с участием России, Франции, Германии и Турции и встречу в нормандском формате.

Украинские Национальные Новости

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