Песков сообщил об отсутствии конкретного обсуждения нормандского формата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном конкретику по саммиту с участием России, Франции, Германии и Турции и встречу в нормандском формате, передает УНН со ссылкой на его комментарий одном из федеральных агентств РФ.
“В конкретном плане пока нет”, — ответил он на вопрос, договорились ли стороны о встрече в нормандском формате и четырехстороннем саммите по Сирии.
В Кремле сообщали, что Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине. В частности, смену власти в стране, закон об украинском языке, статус так называемых самопровозглашенных “республик” Донбасса и “провальную политику” (как сказали в Кремле — ред.) администрации Петра Порошенко. Они также поговорили о ситуации в Сирии и сотрудничество с Ираном.
Напоминаем, Украина работает над миротворческой миссией в Донбассе несмотря на отсутствие политрешения.