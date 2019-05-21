Песков сообщил об отсутствии конкретного обсуждения нормандского формата

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 39160 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 61159 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 78012 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91329 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122616 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111512 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137694 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144630 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном конкретику по саммиту с участием России, Франции, Германии и Турции и встречу в нормандском формате, передает УНН со ссылкой на его комментарий одном из федеральных агентств РФ.

“В конкретном плане пока нет”, — ответил он на вопрос, договорились ли стороны о встрече в нормандском формате и четырехстороннем саммите по Сирии.

В Кремле сообщали, что Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Украине. В частности, смену власти в стране, закон об украинском языке, статус так называемых самопровозглашенных “республик” Донбасса и “провальную политику” (как сказали в Кремле — ред.) администрации Петра Порошенко. Они также поговорили о ситуации в Сирии и сотрудничество с Ираном.

Напоминаем, Украина работает над миротворческой миссией в Донбассе несмотря на отсутствие политрешения.

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