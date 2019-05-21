Пєсков повідомив про відсутність конкретного обговорення нормандського формату

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков розповів, що Володимир Путін не обговорював з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном конкретику по саміту за участю Росії, Франції, Німеччини та Туреччини і зустріч в нормандському форматі, передає УНН з посиланням на його коментар одному з федеральних агентств РФ.

“У конкретному плані поки ні”, — відповів він на питання, чи домовилися сторони про зустріч в нормандському форматі і чотирибічному саміті по Сирії.

У Кремлі повідомляли, що Путін в ході телефонної розмови обговорив з Меркель і Макрона ситуацію в Україні. Зокрема, зміну влади в країні, закон про українську мову, статус так званих самопроголошених “республік” Донбасу і “провальну політику” (як сказали у Кремлі — ред.) адміністрації Петра Порошенка. Вони також поговорили про ситуацію в Сирії і співпрацю з Іраном.

Нагадуємо, Україна працює над миротворчою місією на Донбасі попри відсутність політрішення.

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