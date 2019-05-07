Україна працює над миротворчою місією на Донбасі попри відсутність політрішення - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Українська сторона працює над створенням миротворчої місії на Донбасі попри відсутність політичного рішення щодо введення миротворців. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, передає УНН з посиланням на Тwitter української делегації в ООН.
"Українська сторона працює, щоби на окупованих територіях Донбасу з’явилася операція з підтримання миру. Усі ми знаємо, що наразі немає політичного рішення. Але це не заважає нам зараз розставляти прапорці в технічній стороні процесу", - зазначив Кислиця.
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Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що уже в травні-червні буде підписаний договір у нормандському форматі з РФ щодо виведення російських військ і техніки і введення миротворців на Донбас.