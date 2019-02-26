Волкер розповів про умови введення миротворців ООН на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер повідомив, що введення миротворчої місії від ООН на Донбас можливе тільки за умови виведення з окупованої території Донбасу військових сил РФ. Про це Волкер заявив на прес-конференції в Києві, передає УНН.
Волкер повідомив, що наразі Мінські угоди мають визначальне значення.
“Вони є визначальним документом, у якому РФ визнає, що територія має бути повернута під суверенітет і територіальний контроль України”, — заявив спецпредставник держдепу США.
“У них говориться, що міжнародний кордон між Україною і Росією має контролюватися українцями з української сторони. Вони закликають до виведення іноземних сил і розформування незаконних збройних формувань”, — наголосив Волкер.
Проблема полягає не в угодах як таких. За словами Волкера, проблема полягає у тому, що “Росія ніколи не визнала відповідальності за їхнє виконання. Ми підтримуємо угоди і готові разом працювати для сприяння їх виконанню, коли Росія буде готова зробити це”.
Зокрема, він зазначив, що одним зі способів втілення Мінських угод полягає в тому, щоб започаткувати миротворчу місію під егідою ООН, яка має замінить військові сили РФ та створить безпечний контроль на Донбасі.
“Ми готові працювати над цією основою і запровадити таку місію ООН, щойно Росія буде готова вивести свої сили і повністю виконати Мінські угоди”, — наголосив Волкер.
Раніше Волкер перерахував порушення Мінських угод з боку РФ.
Зокрема, він заявив, що план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН, запропонований спецпредставником ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартіном Сайдіком, перебуває у межах імплементації мінських домовленостей, а не спрямований на їхню заміну.
Як повідомляв УНН, Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер, говорячи про позицію Сполучених Штатів щодо затримання українських моряків біля Керченської протоки, не згадав про обіцянку, що керівництво Сполучених Штатів скасувало всі зустрічі з представниками РФ через акт агресії Росії проти України, і не відновить контакти з росіянами, поки Кремль не відпустить українських моряків, захоплених на Азові.