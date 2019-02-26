Волкер розповів про умови введення миротворців ООН на Донбас

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер повідомив, що введення миротворчої місії від ООН на Донбас можливе тільки за умови виведення з окупованої території Донбасу військових сил РФ. Про це Волкер заявив на прес-конференції в Києві, передає УНН.