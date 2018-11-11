Волкер перерахував порушення Мінських угод з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) Курт Волкер назвав порушення Мінських угод Російською Федерацією. Про це американський політик написав у Twitter, передає УНН.
Так, спецпредставник США написав, що “Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінських угод. В реальності все навпаки”. Зокрема, за його словами:
Росія не змогла “вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі” (5 вересня 2014 р.), або “гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним” (12 лютого 2015 р.);
Росія не змогла “забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ” або створити зону безпеки в прикордонних регіонах. (19 вересня 2014 р.);
Росія не змогла “негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб” (5 вересня 2014 р.) і “звільнити і обміняти всіх заручників та незаконно затриманих” в Україні (12 лютого 2015 р.);
Росія не вивела “всі іноземні озброєні групи” зі східної України (19 вересня 2014) або “не роззброїла незаконні збройні формування” (12 лютого 2015 року);
Росія не припинила “використання всіх видів зброї і проведення наступальних операцій” (19 вересня 2014 р.) або не здійснила “виведення всіх важких озброєнь” (12 лютого 2015 р. і 29 вересня 2015 р.) зі східної України;
Росія не здійснила “негайного двостороннього припинення застосування зброї” на сході України (5 вересня 2014 року); або “припинення використання зброї” (19 вересня 2014 року); не здійснила “негайного і всебічного припинення вогню” на сході України (12 лютого).
Нагадаємо, замість виконання Мінських угод Росія дотує корумпованих “лідерів” тимчасово окупованого Донбасу, та усталює статус-кво через бутафорські “вибори”.
Як повідомляв УНН, раніше Курт Волкер заявив, що жодної з умов, необхідних для проведення легітимних виборів на Донбасі, наразі не існує.