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Волкер перерахував порушення Мінських угод з боку РФ

Волкер перерахував порушення Мінських угод з боку РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки (США) Курт Волкер назвав порушення Мінських угод Російською Федерацією. Про це американський політик написав у Twitter, передає УНН.

Так, спецпредставник США написав, що “Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінських угод. В реальності все навпаки”. Зокрема, за його словами:

Росія не змогла “вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі” (5 вересня 2014 р.), або “гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним” (12 лютого 2015 р.);

Росія не змогла “забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ” або створити зону безпеки в прикордонних регіонах. (19 вересня 2014 р.);

Росія не змогла “негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб” (5 вересня 2014 р.) і “звільнити і обміняти всіх заручників та незаконно затриманих” в Україні (12 лютого 2015 р.);

Росія не вивела “всі іноземні озброєні групи” зі східної України (19 вересня 2014) або “не роззброїла незаконні збройні формування” (12 лютого 2015 року);

Росія не припинила “використання всіх видів зброї і проведення наступальних операцій” (19 вересня 2014 р.) або не здійснила “виведення всіх важких озброєнь” (12 лютого 2015 р. і 29 вересня 2015 р.) зі східної України;

Росія не здійснила “негайного двостороннього припинення застосування зброї” на сході України (5 вересня 2014 року); або “припинення використання зброї” (19 вересня 2014 року); не здійснила “негайного і всебічного припинення вогню” на сході України (12 лютого).

Нагадаємо, замість виконання Мінських угод Росія дотує корумпованих “лідерів” тимчасово окупованого Донбасу, та усталює статус-кво через бутафорські “вибори”.

Як повідомляв УНН, раніше Курт Волкер заявив, що жодної з умов, необхідних для проведення легітимних виборів на Донбасі, наразі не існує.

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