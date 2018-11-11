Волкер перечислил нарушения Минских соглашений со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки (США) Курт Волкер назвал нарушения Минских соглашений Российской Федерацией. Об этом американский политик написал в Twitter, передает УНН.
Так, спецпредставитель США написал, что "Россия неправильно утверждает, что Украина не выполняет Минских соглашений. В реальности все наоборот". В частности, по его словам:
Россия не смогла "принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе" (5 сентября 2014), или "гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся" (12 февраля 2015);
Россия не смогла "обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ" или создать зону безопасности в приграничных регионах. (19 сентября 2014);
Россия не смогла "немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц" (5 сентября 2014) и "освободить и обменять всех заложников и незаконно задержанных" в Украине (12 февраля 2015)
Россия не вывела "все иностранные вооруженные группы" из восточной Украины (19 сентября 2014) или "не разоружила незаконные вооруженные формирования" (12 февраля 2015 года);
Россия не прекратила "использование всех видов оружия и проведения наступательных операций" (19 сентября 2014) или не осуществила "вывод всех тяжелых вооружений" (12 февраля 2015 и 29 сентября 2015) из восточной Украины;
Россия не осуществила "немедленного двустороннего отмены оружия" на востоке Украины (5 сентября 2014) или "прекращение использования оружия" (19 сентября 2014); не осуществила "немедленного и всестороннего прекращения огня" на востоке Украины (12 февраля).
Напомним, вместо выполнения Минских соглашений Россия дотирует коррумпированных "лидеров" временно оккупированного Донбасса, и закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы".
Как сообщал УНН, ранее Курт Волкер заявил, что ни одно из условий, н еобхидних для проведения легитимных выборов на Донбассе, пока не существует.