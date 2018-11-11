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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107229 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 114465 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 146284 просмотра

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7 марта, 15:45 • 137338 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128621 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172533 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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Волкер перечислил нарушения Минских соглашений со стороны РФ

Волкер перечислил нарушения Минских соглашений со стороны РФ

Киев  •  УНН

 • 10350 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки (США) Курт Волкер назвал нарушения Минских соглашений Российской Федерацией. Об этом американский политик написал в Twitter, передает УНН.

Так, спецпредставитель США написал, что "Россия неправильно утверждает, что Украина не выполняет Минских соглашений. В реальности все наоборот". В частности, по его словам:

Россия не смогла "принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе" (5 сентября 2014), или "гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся" (12 февраля 2015);

Россия не смогла "обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ" или создать зону безопасности в приграничных регионах. (19 сентября 2014);

Россия не смогла "немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц" (5 сентября 2014) и "освободить и обменять всех заложников и незаконно задержанных" в Украине (12 февраля 2015)

Россия не вывела "все иностранные вооруженные группы" из восточной Украины (19 сентября 2014) или "не разоружила незаконные вооруженные формирования" (12 февраля 2015 года);

Россия не прекратила "использование всех видов оружия и проведения наступательных операций" (19 сентября 2014) или не осуществила "вывод всех тяжелых вооружений" (12 февраля 2015 и 29 сентября 2015) из восточной Украины;

Россия не осуществила "немедленного двустороннего отмены оружия" на востоке Украины (5 сентября 2014) или "прекращение использования оружия" (19 сентября 2014); не осуществила "немедленного и всестороннего прекращения огня" на востоке Украины (12 февраля).

Напомним, вместо выполнения Минских соглашений Россия дотирует коррумпированных "лидеров" временно оккупированного Донбасса, и закрепляет статус-кво через бутафорские "выборы".

Как сообщал УНН, ранее Курт Волкер заявил, что ни одно из условий, н еобхидних для проведения легитимных выборов на Донбассе, пока не существует.

Украинские Национальные Новости

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