Волкер про "план Сайдіка": про заміну мінських угод не йдеться

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КИЇВ. 31 січня. УНН. План мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН, запропонований спецпредставником ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартіном Сайдіком, перебуває у межах імплементації мінських домовленостей, а не спрямований на їхню заміну. Про це сказав спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю одному з телеканалів, передає УНН.

"Мені відомо, що спецпредставник Мартін Сайдік має певні ідеї щодо того, як ООН та ОБСЄ зможуть співпрацювати разом. Якщо ви збираєтесь запровадити миротворчу операцію для забезпечення миру, вам знадобляться оперативні функції, які б мали розділити між собою ці дві організації", - сказав Волкер.

На його думку, концепція Сайдіка перебуває у межах імплементації мінських домовленостей.

"Проблема у тому, що ці домовленості не були імплементовані у повній мірі. Росія ніколи не дотримувалась припинення вогню. Не було повного відведення важкого озброєння. Російські війська далі перебувають на сході України, Росія продовжує фінансувати незаконні формування і надавати їм озброєння", - наголосив американський дипломат.

Волкер також підкреслив, що, якщо Росія дійсно хоче миру і прагне покращити життя людей на Донбасі, вона мала б погодитись на проведення миротворчої операції. Це відкрило б шлях до ООН та миротворців, які гарантуватимуть мир та безпеку на території.

"А це означає виведення російської армії і демонтаж так званих республік. Якщо це буде зроблено, тоді буде потрібно і ОБСЄ", - зазначив він.

"Мінські домовленості існують, і важливо, щоб вони були імплементовані. Як я розумію, мова не йде про їхню заміну, а про те, як знайти шлях для їхнього втілення", - додав спецпредставник США.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання на Донбасі, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.

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