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Волкер о "плане Сайдика": речи о замене минских соглашений не идет

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КИЕВ. 31 января. УНН. План мирного урегулирования конфликта на Донбассе при участии ООН, предложенный спецпредставителем ОБСЕ в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдиком, находится в пределах имплементации минских договоренностей, а не направлен на их замену. Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Мне известно, что спецпредставитель Мартин Сайдик имеет определенные идеи относительно того, как ООН и ОБСЕ смогут работать вместе. Если вы собираетесь ввести миротворческую операцию для обеспечения мира, вам понадобятся оперативные функции, которые должны разделить между собой эти две организации", - сказал Волкер.

По его мнению, концепция Сайдика находится в пределах имплементации минских договоренностей.

"Проблема в том, что эти договоренности не были реализованы в полной мере. Россия никогда не придерживалась прекращения огня. Не было полного отвода тяжелого вооружения. Российские войска продолжают находиться на востоке Украины, Россия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение", - подчеркнул американский дипломат.

Волкер также подчеркнул, что, если Россия действительно хочет мира и стремится улучшить жизнь людей на Донбассе, она должна согласиться на проведение миротворческой операции. Это открыло бы путь к ООН и миротворцам, которые будут гарантировать мир и безопасность на территории.

"А это значит вывод российской армии и демонтаж так называемых республик. Если это будет сделано, тогда потребуется и ОБСЕ", - отметил он.

"Минские договоренности существуют, и важно, чтобы они были реализованы. Как я понимаю, речь не идет об их замене, а о том, как найти путь для их воплощения", - добавил спецпредставитель США.

Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе, предусматривающего подключение к процессу ООН путем направления в Украине полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

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