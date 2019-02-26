Волкер рассказал об условиях введения миротворцев ООН на Донбасс

Волкер сообщил, что сейчас Минские соглашения имеют определяющее значение.

“Они являются определяющим документом, в котором РФ признает, что территория должна быть возвращена под суверенитет и территориальное контроль Украины”, — заявил спецпредставитель госдепа США.

“В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должно контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформирование незаконных вооруженных формирований”, — подчеркнул Волкер.

Проблема заключается не в сделках как таковых. По словам Волкера, проблема заключается в том, что “Россия никогда не признала ответственности за их выполнение. Мы поддерживаем соглашения и готовы вместе работать для содействия их выполнению, когда Россия будет готова сделать это”.

В частности, он отметил, что одним из способов воплощения Минских соглашений заключается в том, чтобы начать миротворческую миссию под эгидой ООН, которая заменит военные силы РФ и создаст безопасный контроль на Донбассе.

“Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения”, — подчеркнул Волкер.

Ранее Волкер перечислил нарушения Минских соглашений со стороны РФ.

В частности, он заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе при участии ООН, предложенный спецпредставителем ОБСЕ в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдик, находится в пределах имплементации минских договоренностей, а не направлен на их замену.

Как сообщал УНН, Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, говоря о позиции Соединенных Штатов по задержанию украинских моряков у Керченского пролива, не упомянул об обещании, что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии России против Украины, и не возобновит контакты с русскими, пока Кремль не отпустит украинских моряков, захваченных на Азове.