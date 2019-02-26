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Волкер рассказал об условиях введения миротворцев ООН на Донбасс

Волкер рассказал об условиях введения миротворцев ООН на Донбасс

Киев  •  УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер сообщил, что введение миротворческой миссии от ООН на Донбасс возможно только при условии вывода из оккупированной территории Донбасса военных сил РФ. Об этом Волкер заявил на пресс-конференции в Киеве, передает УНН.

Волкер сообщил, что сейчас Минские соглашения имеют определяющее значение.

“Они являются определяющим документом, в котором РФ признает, что территория должна быть возвращена под суверенитет и территориальное контроль Украины”, — заявил спецпредставитель госдепа США.

“В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должно контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформирование незаконных вооруженных формирований”, — подчеркнул Волкер.

Проблема заключается не в сделках как таковых. По словам Волкера, проблема заключается в том, что “Россия никогда не признала ответственности за их выполнение. Мы поддерживаем соглашения и готовы вместе работать для содействия их выполнению, когда Россия будет готова сделать это”.

В частности, он отметил, что одним из способов воплощения Минских соглашений заключается в том, чтобы начать миротворческую миссию под эгидой ООН, которая заменит военные силы РФ и создаст безопасный контроль на Донбассе.

“Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения”, — подчеркнул Волкер.

Ранее Волкер перечислил нарушения Минских соглашений со стороны РФ.

В частности, он заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе при участии ООН, предложенный спецпредставителем ОБСЕ в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдик, находится в пределах имплементации минских договоренностей, а не направлен на их замену.

Как сообщал УНН, Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, говоря о позиции Соединенных Штатов по задержанию украинских моряков у Керченского пролива, не упомянул об обещании, что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ за акт агрессии России против Украины, и не возобновит контакты с русскими, пока Кремль не отпустит украинских моряков, захваченных на Азове.

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