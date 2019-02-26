Волкер не згадав про обіцянку США не проводити зустрічей з представниками РФ через моряків

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер, говорячи про позицію Сполучених Штатів щодо затримання українських моряків біля Керченської протоки, не згадав про обіцянку, що керівництво Сполучених Штатів скасувало всі зустрічі з представниками РФ через акт агресії Росії проти України, і не відновить контакти з росіянами, поки Кремль не відпустить українських моряків, захоплених на Азові, передає кореспондент УНН.

“Ще раз хочу наголосити на позиції США щодо нападу Росії на військові кораблі. Затримка і увзнення українських моряків — це абсолютно незаконний акт. Немає жодних законних підстав Росії утримувати цих моряків, їх треба повернути додому до їх сімей негайно”, — сказав спецпредставник.

За словами Волкера, у вівторок вранці під час візиту в Одесу на заходах був присутній також представники Євросоюзу, і їхня позиція щодо українських моряків така сама.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США сподіваються на подальший діалог з Росією щодо Донбасу — Волкер

Раніше Волкер перерахував порушення Мінських угод з боку РФ.

Зокрема, він заявив, що план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН, запропонований спецпредставником ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартіном Сайдіком, перебуває у межах імплементації мінських домовленостей, а не спрямований на їхню заміну.

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