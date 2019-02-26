Волкер не згадав про обіцянку США не проводити зустрічей з представниками РФ через моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер, говорячи про позицію Сполучених Штатів щодо затримання українських моряків біля Керченської протоки, не згадав про обіцянку, що керівництво Сполучених Штатів скасувало всі зустрічі з представниками РФ через акт агресії Росії проти України, і не відновить контакти з росіянами, поки Кремль не відпустить українських моряків, захоплених на Азові, передає кореспондент УНН.
“Ще раз хочу наголосити на позиції США щодо нападу Росії на військові кораблі. Затримка і увзнення українських моряків — це абсолютно незаконний акт. Немає жодних законних підстав Росії утримувати цих моряків, їх треба повернути додому до їх сімей негайно”, — сказав спецпредставник.
За словами Волкера, у вівторок вранці під час візиту в Одесу на заходах був присутній також представники Євросоюзу, і їхня позиція щодо українських моряків така сама.
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Раніше Волкер перерахував порушення Мінських угод з боку РФ.
Зокрема, він заявив, що план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі за участю ООН, запропонований спецпредставником ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартіном Сайдіком, перебуває у межах імплементації мінських домовленостей, а не спрямований на їхню заміну.