Волкер не згадав про обіцянку США не проводити зустрічей з представниками РФ через моряків

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер, говорячи про позицію Сполучених Штатів щодо затримання українських моряків біля Керченської протоки, не згадав про обіцянку, що керівництво Сполучених Штатів скасувало всі зустрічі з представниками РФ через акт агресії Росії проти України, і не відновить контакти з росіянами, поки Кремль не відпустить українських моряків, захоплених на Азові, передає кореспондент УНН.