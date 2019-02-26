США сподіваються на подальший діалог з Росією щодо Донбасу - Волкер

“На Сході України дуже важливо, щоб Росія почала виконувати мінські домовленості. Це включає багато умов, які вона не виконує — припинення вогню, відведення важкого озброєння, розформування незаконних формувань, виведення іноземних військових формувань, доступ для гуманітарної допомоги, безперешкодний доступ для спостерігачів ОБСЄ і т.д.”, — перелічив Волкер.

Він нагадав, що існують у мінських угодах і деякі речі, за які відповідальна Україна — провести вибори у належий час, забезпечити спеціальний статус територіям в рамках української Конституції, забезпечити амністію щодо злочинів, вчинених під час конфлікту.

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“Щодо небезпеки, з якою стикається місцеве населення, — ми намагаємось спілкуватись з українською стороною, щоб українська сторона робила можливі контакти для того, щоб забезпечити гуманітарну допомогу місцевому населенню якомога більше. Це стосується розмінування територій, забезпечення безпеки в пунктах перетину лінії розмежування. На жаль, ми не бачимо, щоб ці кроки були зроблені на території, що окупована Росією. Я сподіваюсь, що з цих базових питань безпеки ми продовжимо спілкування з Російською стороною і буде досягнуто певний прогрес, зокрема у “нормандському форматі”, — додав він.

За словами Волкера, мінські домовленності є надзвичайно важливими, це — визначальний документ, в якому Росія зазначає, що Україна має відновити територіальну цілісність та контроль над територіями, які зараз окуповані. В домовленостях сказано, що міжнародний кордон між Україною і Росією буде контролюватись Україною з української сторони, також йдеться про відведення важких озброєнь, згадав спецпредставник.

“Проблема не в мінських домовленостях, а у тому, що РФ ніколи не визнає свою причетність чи відповідальність, щоб виконувати їх. Ми підтримуємо Мінські домовленості і готові сприяти їхній реалізації, якщо Росія готова це робити. Єдиним шляхом зробити це було б запровадження миротворчої місії під егідою ООН, яка замінить присутність російських військових там і спостерігатиме за безпековою ситуацією. Ми готові запровадити миротворчу місію ООН, як тільки Росія захоче виконати мінські угоди, під якими вона підписалась”, — наголосив він.

Раніше Волкер перерахував порушення Мінських угод з боку РФ.