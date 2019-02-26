США надеются на дальнейший диалог с Россией относительно Донбасса - Волкер

"На Востоке Украины очень важно, чтобы Россия начала выполнять минские договоренности. Это включает много условий, которые она не выполняет - прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, расформирование незаконных формирований, вывод иностранных военных формирований, доступ для гуманитарной помощи, беспрепятственный доступ для наблюдателей ОБСЕ и т.д.", - перечислил Волкер.

Он напомнил, что существуют в минских соглашениях и некоторые вещи, за которые ответственна Украины - провести выборы в надлежащее время, обеспечить специальный статус территориям в рамках украинской Конституции, обеспечить амнистию в отношении преступлений, совершенных во время конфликта.

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"Об опасности, с которой сталкивается местное население, - мы пытаемся общаться с украинской стороной, чтобы украинская сторона делала возможные контакты для того, чтобы обеспечить гуманитарную помощь местному населению как можно больше. Это касается разминирования территорий, обеспечения безопасности в пунктах пересечения линии разграничения. К сожалению, мы не видим, чтобы эти шаги были сделаны на территории оккупированой Россией. Я надеюсь, что из этих базовых вопросов безопасности мы продолжим общение с российской стороной и будет достигнут определенный прогресс, в частности в "нормандском формате", - добавил он.

По словам Волкера, минские договоренности очень важны, это - определяющий документ, в котором Россия отмечает, что Украина должна возобновить территориальную целостность и контроль над территориями, которые сейчас оккупированы. В договоренностях сказано, что международная граница между Украиной и Россией будет контролироваться Украиной с украинской стороны, также говорится об отводе тяжелых вооружений, вспомнил спецпредставитель.

"Проблема не в минских договоренностях, а в том, что РФ никогда не признает свою причастность или ответственность, чтобы выполнять их. Мы поддерживаем минские договоренности и готовы содействовать их реализации, если Россия готова это делать. Единственным путем является введение миротворческой миссии под эгидой ООН, которая заменит присутствие российских военных там и будет наблюдать за безопасностью. Мы готовы ввести миротворческую миссию ООН, как только Россия захочет выполнить минские соглашения, под которыми она подписалась", - подчеркнул он.

Ранее Волкер перечислил нарушения минских соглашений со стороны РФ.