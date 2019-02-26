Волкер не упомянул об обещании США не проводить встреч с представителями РФ из-за моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, говоря о позиции Соединенных Штатов по задержанию украинских моряков у Керченского пролива, не упомянул об обещании, что руководство Соединенных Штатов отменило все встречи с представителями РФ из-за акта агрессии России против Украины, и не возобновлять контакты с русскими, пока Кремль не отпустит украинских моряков, захваченных на Азове, передает корреспондент УНН.
“Еще раз хочу подчеркнуть позиции США о нападении России на военные корабли. Задержка и увзнення украинских моряков — это абсолютно незаконный акт. Нет никаких законных оснований России удерживать этих моряков, их надо вернуть домой к их семьям немедленно”, — сказал спецпредставитель.
По словам Волкера, во вторник утром во время визита в Одессу на мероприятиях присутствовал также представители Евросоюза, и их позиция в отношении украинских моряков такая же.
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Ранее Волкер перечислил нарушения Минских соглашений со стороны РФ.
В частности, он заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе при участии ООН, предложенный спецпредставителем ОБСЕ в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдик, находится в пределах имплементации минских договоренностей, а н е направлен на их замену.