Волкер не упомянул об обещании США не проводить встреч с представителями РФ из-за моряков

“Еще раз хочу подчеркнуть позиции США о нападении России на военные корабли. Задержка и увзнення украинских моряков — это абсолютно незаконный акт. Нет никаких законных оснований России удерживать этих моряков, их надо вернуть домой к их семьям немедленно”, — сказал спецпредставитель.

По словам Волкера, во вторник утром во время визита в Одессу на мероприятиях присутствовал также представители Евросоюза, и их позиция в отношении украинских моряков такая же.

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Ранее Волкер перечислил нарушения Минских соглашений со стороны РФ.

В частности, он заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе при участии ООН, предложенный спецпредставителем ОБСЕ в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартином Сайдик, находится в пределах имплементации минских договоренностей, а н е направлен на их замену.