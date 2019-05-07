Украина работает над миротворческой миссией на Донбассе несмотря на отсутствие политришення - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинская сторона работает над созданием миротворческой миссии на Донбассе несмотря на отсутствие политического решения о введении миротворцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает УНН со ссылкой на Тwitter украинской делегации в ООН.
"Украинская сторона работает, чтобы на оккупированных территориях Донбасса появилась операция по поддержанию мира. Все мы знаем, что сейчас нет политического решения. Но это не мешает нам сейчас расставлять флажки в технической стороне процесса", - отметил Кислица.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер рассказал об условиях введения миротворцев ООН на Донбасс
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в мае-июне будет подписан договор в нормандском формате с РФ по выводу российских войск и техники и введению миротворцев на Донбасс.