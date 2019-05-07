Украина работает над миротворческой миссией на Донбассе несмотря на отсутствие политришення - МИД

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 90210 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102911 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105737 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107205 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131941 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113472 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139035 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144824 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130245 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130307 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украина работает над миротворческой миссией на Донбассе несмотря на отсутствие политришення - МИД

Украина работает над миротворческой миссией на Донбассе несмотря на отсутствие политришення - МИД

Киев  •  УНН

 • 8259 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинская сторона работает над созданием миротворческой миссии на Донбассе несмотря на отсутствие политического решения о введении миротворцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает УНН со ссылкой на Тwitter украинской делегации в ООН.

"Украинская сторона работает, чтобы на оккупированных территориях Донбасса появилась операция по поддержанию мира. Все мы знаем, что сейчас нет политического решения. Но это не мешает нам сейчас расставлять флажки в технической стороне процесса", - отметил Кислица.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в мае-июне будет подписан договор в нормандском формате с РФ по выводу российских войск и техники и введению миротворцев на Донбасс.

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